MADELEINE PEYROUX CARELESS LOVE FOREVER WORLD TOUR LE COLISEE, 11 février 2023, LENS.

Malraux Scène Nationale (1-1070745/746&2-1070747&3-1070748) présente ce spectacle: MADELEINE PEYROUXCareless Love Forever World Tourinternationale a été hors normes. Souvent qualifiée de fille spirituelle de Billie Holiday, la chanteuse américaine est mondialement reconnue pour son immense talent d’interprète. 26 ans après son premier disque, Madeleine Peyroux continue ses explorations musicales et à l’occasion de la réédition de son best-seller discographique Careless Love qui conquit le public du monde entier en 2004, elle reprend (enfin !) le chemin des tournées. Imprégnée de blues, teintée de folk, sa voix chaude et rauque semble porter toute la poésie, l’humanité et le swing du jazz dans sa dimension à la fois intime et populaireInformations pratiques:Tarifs réduits:Jeune : moins de 30 ansEnfants : moins de 15 ansN° informations PMR : 04 79 85 55 43 Madeleine Peyroux Madeleine Peyroux

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris Pas-de-Calais

internationale a été hors normes. Souvent qualifiée de fille spirituelle de Billie Holiday, la chanteuse américaine est mondialement reconnue pour son immense talent d’interprète. 26 ans après son premier disque, Madeleine Peyroux continue ses explorations musicales et à l’occasion de la réédition de son best-seller discographique Careless Love qui conquit le public du monde entier en 2004, elle reprend (enfin !) le chemin des tournées. Imprégnée de blues, teintée de folk, sa voix chaude et rauque semble porter toute la poésie, l’humanité et le swing du jazz dans sa dimension à la fois intime et populaire

