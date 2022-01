Madeleine Fournier – La Chaleur Pavillon de la danse contemporain, 25 mars 2022, Genève.

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à Pavillon de la danse contemporain

Qu’est-ce que vivre ensemble ? Pour reconnaître ce qui nous lie, Madeleine Fournier passe par la connexion profonde qui unit le corps et le chant, la danse et l’opéra. Elle passe par Purcell. Elle passe aussi par la vie des plantes, pour trouver des pistes, des métaphores. ___ La Chaleur part du désir de faire corps et chœur à plusieurs. C’est la première pièce de groupe de la chorégraphe Madeleine Fournier. Elle envisage cette création pour cinq interprètes comme un spectacle à la fois musical et chorégraphique, très ancré dans la physique vibratoire de la voix. « Pour La Chaleur, explique-t-elle, j’aimerais retourner au fondement de l’art lyrique, là où danse et chant ne sont pas dissociés. Que serait devenu l’opéra s’il avait été inventé par des danseur-euses ? Comment aborder le chœur à partir de chants baroques et avec nos bagages d’interprètes du mouvement ? Comment donner à voir par le mouvement l’écriture dessinée de Purcell ? » Cette comédie musicale expérimentale est marquée par la pensée du philosophe Emanuele Coccia lorsqu’il dit : « Vivre, c’est embrasser en son propre souffle toute la matière du monde ». La pièce devient ainsi un écosystème mêlant les interprètes, l’environnement, le public, comme un ensemble fusionné par la voix. Et pour façonner ce milieu de souffle, Madeleine Fournier convoque les Muses de la mythologie grecque.

de 8.- CHF à 25.- CHF (voir tarifs sur notre site)

Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève Cité



