Cinéma d'Erquy, le vendredi 21 janvier à 20:30

Duree :1h 47min Réalisateur : Antoine Barraud Interprètes : Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, Loïse Benguerel, Jacqueline Bisset Synopsis : Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse. drame français

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:30:00

