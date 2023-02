MADEINPARIS – YELLOWSTRAPS – TUERIE RVPRK Session L’ETAGE RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

MADEINPARIS – YELLOWSTRAPS – TUERIE RVPRK Session L'ETAGE, 3 mars 2023, RENNES.

Cartel BZH (2-1072465/3-1072466) présente : ce spectacle En attendant le retour de Rave Park les 6 & 7 Octobre 2023, l'équipe vous propose des rendez-vous réguliers à Rennes sous le nom « RVPRK SESSION » Pour cette première soirée, rendez-vous le 3 mars 2023 à L'Étage avec : MadeInParisYellowStrapsTuerieRéservation PMR : 02 99 85 84 12

L'ETAGE RENNES 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE

Pour cette première soirée, rendez-vous le 3 mars 2023 à L’Étage avec :

Tarif : 25.0 EUR

