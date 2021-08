MadeInParis / Malo / Rad Cartier : hip-hop night ! La Marbrerie, 17 septembre 2021, Montreuil.

La Marbrerie s’est associée à Pedro Booking pour vous concocter une hip-hop night qui devrait mettre tout le monde d’accord ! Au programme : MadeInParis, rad cartier, et Malo. ✌️

• MadeInParis •

MadeInParis, de son vrai nom Dave Wayne, est un rappeur, chanteur, compositeur, réalisateur et ingénieur du son originaire de Paris (75).

Ingénieur du son à succès, notamment avec le morceau Djadja d’Aya Nakamura, Il sort en Mai 2019 sa première mixtape « Dopamine Effect« , composée de 13 titres.

Suivront Toujours plus et Vide en toute fin 2019 et début d’année 2020, avant de revenir en Décembre 2020 avec son nouvel EP, intitulé Quel beau jour pour mourir.

• rad cartier •

rad cartier est un auteur, compositeur et interprète, membre de La Ligne Bleue Records Originaire du quartier de La Source à Orléans, rad cartier s’intéresse très jeune à la mode et à la musique. Après des études de design textile à Bordeaux, il décide de quitter ce domaine pour emménager à Paris et se consacrer entièrement à la musique. Avec son écriture ciselée et tranchante, il se fait vite remarquer, notamment avec son EP Gr8 et le titre, « Prestigieux » où l’on ressent sa curiosité naturelle pour les sonorités de demain. En 2018, il sort ” Filles du Calvaire ” où ses influences cloud trap et rap français se mêlent portées par une identité visuelle colorée puissante. Aujourd’hui, il distille sa série de freestyle VT ZOOMs qui affirme une nouvelle maturité et dessine les contours du projet “Vision Thermique” à paraître en 2021. Plus récemment, il a fait un pas de côté en explorant un nouveau champs musical en collaboration avec Nyoko Bokbae.

>> Suivre : https://www.instagram.com/rad.cartier/

• Malo •

“Originaire du « 100-5« , Malo se présente comme un vent de fraîcheur (sans mauvais jeu de mot) sur la planète rap avec des flows et placements qui lui sont vraiment propres. « M.A.L« , après quelques extraits et collaborations de très bonne facture (Kosei ou encore Beeby) qui ont attiré l’attention sur sa voix et son style, nous envoie un EP intitulé « Froid Comme Dehors«.” – https://raplume.eu/article/malo-arrive-froid-comme-dehors/

