MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX 2 route de Charmes, 11 juin 2023, Madegney.

Marché de producteurs et artisans locaux

Cour de l’école du Groupe scolaire les Neuf Horizons.

Organisé par l’association des Amis de l’école du Groupe scolaire les Neuf Horizons.

Venez (re)découvrir la qualité des produits et des savoirs faire qui nous entourent.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 13:00:00. 0 EUR.

2 route de Charmes Groupe scolaire les Neuf horizons

Madegney 88450 Vosges Grand Est



Market of local producers and craftsmen

Courtyard of the school of the Groupe scolaire les Neuf Horizons.

Organized by the association of the Friends of the School Group les Neuf Horizons.

Come and (re)discover the quality of the products and the know-how that surround us.

Mercado de productores y artesanos locales

Patio de la escuela del Groupe scolaire les Neuf Horizons.

Organizado por la asociación de Amigos de la escuela del Groupe scolaire les Neuf Horizons.

Venga a (re)descubrir la calidad de los productos y el saber hacer que nos rodean.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern

Schulhof der Groupe scolaire les Neuf Horizons.

Organisiert vom Verein der Schulfreunde der Groupe scolaire les Neuf Horizons.

Kommen Sie und entdecken Sie (wieder) die Qualität der Produkte und des Know-hows, die uns umgeben.

