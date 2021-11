MADE_IN Couffoulens, 26 novembre 2021, Couffoulens.

MADE_IN Couffoulens

2021-11-26 – 2021-11-26

Couffoulens Aude Couffoulens

17 17 EUR

Subliminati Corporation

A partir de 8 ans

Durée: 1h

Made_In est un spectacle qui parle de l’enfance sans être enfantin. Insouciante, Angela Merkel a aussi fait des sauts périlleux dans les prairies de Bavière ; peut-être que Mike Tyson souffrait d’harcèlement. Et le Pape ? Quelle était sa couleur préférée ?

Made_In c’est osciller entre le regard d’adulte et le regard d’enfant, c’est retrouver le goût de l’enfance face à ce que nous nous imaginions être grands et finalement nos réalités de l’âge adulte. Made_In c’est repartir de zéro et se donner une seconde chance. C’est une épreuve, une tentative de trouver une raison de ne pas céder au désenchantement. C’est l’illusion d’être capable de changer les résultats de sa propre existence.

Avec l’utilisation d’un mât chinois, du jonglage (massues et hula hoop), et la manipulation d’objets et de matériaux divers, Subliminati Corporation défend ici une forme à la fois circassienne et théâtrale, en gardant ce qui les anime, le besoin de raconter l’humain, questionner, vibrer, pour vivre.

Auteur et interprète Mikel Ayala et Ilaria Senter

Mise en scène Virginie Baes

Régie générale Amaury Kerbourch

Création lumière Thomas Bourreau

theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55

Couffoulens

dernière mise à jour : 2021-10-01 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11