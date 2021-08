Made in Tournus, une exposition de l’association Chez ta soeur Tournus, 21 août 2021, Tournus.

Made in Tournus, une exposition de l’association Chez ta soeur 2021-08-21 – 2021-08-29 place de l’abbaye Cellier des Moines, place de l’abbaye

Tournus Saône-et-Loire

EUR Chez ta soeur est une association ancrée à Tournus, dans le Quartier de la Madeleine : espace d’accueil, de fabrication et de ressources communes, elle a pour objet d’encourager la création artistique et la récupération créative. Les artistes, créateurs, et membres actifs de Chez ta soeur se réunissent au Cellier des Moines pour exposer leur travail, présenter les activités de l’association, proposer des ateliers et des démonstrations autour des arts-plastiques et des savoirs-faire pour tout public. Au programme : des fripes, des estampes, des bijoux, des dessins, des sculptures, des peintures, des photographies, et d’autres surprises !

cheztasoeur@outlook.com

