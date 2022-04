Made in Situ, collection surcyclée Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Made in Situ, collection surcyclée, 22 avril 2022, . 2022-04-22

Horaire : 14:00 20:00

Gratuit : oui Sur inscription pour les ateliers / rencontres Tout public Du 21 au 24 avril 2022, le Collectif Emergence expose au Hangar 32 la collection “Made in Situ”, première collection mode et accessoires surcyclés, réalisée à partir de matières textile et cuir cédées par des entreprises du territoire. Cet évènement est organisé dans le cadre de Chtiiing ! les journées nantaises de la créativité. Il est également intégré à Fashion Revolution Week, une campagne mondiale pour sensibiliser le public aux enjeux liés à l’industrie de la mode. Au programme : exposition, ateliers de sensibilisation, rencontres avec les artisans créateurs, table-ronde et espace boutique. Jeudi 21 avril 2022 :14h – 18h : Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique 14h30 – 15h30 : Atelier de sensibilisation aux pratiques responsables des artisans créateurs 16h – 17h : Rencontre métiers artisan créateur Vendredi 22 avril 2022 :14h – 20h : Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique 14h30 – 15h30 : Atelier de sensibilisation aux pratiques responsables des artisans créateurs 16h30 – 18h : Table ronde sur l’expérimentation de la collection surcyclée. Avec les industriels et les artisans créateurs participant à l’opération 18h – 20h Vernissage de l’exposition Samedi 23 avril 2022 : 10h – 18h : Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique14h30 – 15h30 : Atelier de sensibilisation aux pratiques responsables des artisans créateurs 16h – 17h : Rencontre métiers artisan créateur Dimanche 24 avril 2022 :10h – 18h : Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique14h30 – 15h30 : Atelier de sensibilisation aux pratiques responsables des artisans créateurs 16h – 17h : Rencontre métiers artisan créateur adresse1}

0755633968 http://collectif-emergence.fr/

Loire-Atlantique