Les métiers de la création numérique et des nouveaux médias MADE iN Sainte-Marie Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Les métiers de la création numérique et des nouveaux médias MADE iN Sainte-Marie Lyon, 21 novembre 2022, Lyon. Les métiers de la création numérique et des nouveaux médias Lundi 21 novembre, 13h00 MADE iN Sainte-Marie Lyon

Sur inscription

Venez découvrir et échanger autour des opportunités « métiers » qu’offrent la création numérique et les nouveaux médias MADE iN Sainte-Marie Lyon 2 chemin de Montauban – 69005 Lyon Lyon 5e Arrondissement Lyon 69005 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Les métiers de la création numérique et des nouveaux médias Venez découvrir et échanger autour des opportunités « métiers » qu’offrent la création numérique et les nouveaux médias avec la responsable du Bachelor Création Numérique de MADE iN Sainte-Marie Lyon/UQAT(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) Présentation globale des secteurs de la communication, audiovisuel, jeux vidéos et nouveaux médias (AR/VR/XR). Evolution et croissance des secteurs

Type de métiers par secteur.

Opportunités d’emploi « santé des secteurs et des métiers »

Corrélation avec le Bachelor Création Numérique > les métiers de nos alumni.

Echanges et Questions/Réponses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T13:00:00+01:00

2022-11-21T14:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu MADE iN Sainte-Marie Lyon Adresse 2 chemin de Montauban - 69005 Lyon Lyon 5e Arrondissement Ville Lyon lieuville MADE iN Sainte-Marie Lyon Lyon Departement Métropole de Lyon

MADE iN Sainte-Marie Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Les métiers de la création numérique et des nouveaux médias MADE iN Sainte-Marie Lyon 2022-11-21 was last modified: by Les métiers de la création numérique et des nouveaux médias MADE iN Sainte-Marie Lyon MADE iN Sainte-Marie Lyon 21 novembre 2022 lyon MADE iN Sainte-Marie Lyon Lyon

Lyon Métropole de Lyon