Made In Saint-Quentin-en-Yvelines La Commanderie, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Dampierre-en-Yvelines.

Made In Saint-Quentin-en-Yvelines

le dimanche 19 septembre à La Commanderie

Made In… Series est une performance in situ, dont le principe est d’activer la configuration spatiale des participants afin d’explorer et de révéler l’architecture particulière d’un lieu. Un portrait d’une ville, d’un paysage, d’une architecture en mouvement. Destinée à l’espace public intérieur ou extérieur et donc consciente d’un public de passage, cette création se décline sous la forme d’une série d’interventions dans le site de la performance. Elle a pour objectif d’encourager les intervenants à participer à un événement chorégraphique et de le rendre accessible au plus grand nombre. En cela, elle est entièrement connectée à la ville et à ses habitants. Joanne Leighton a développé la matière chorégraphique avec ses danseurs en explorant les questions de la qualité du mouvement et de la perception de l’espace afin de permettre au plus grand nombre de non-danseurs de participer. Une création sonore originale réalisée par Peter Crosbie et des structures gonflables sont installées dans le site de la performance, contribuant à créer ce paysage humain. Made in Séries a été recréé dans différents sites tels que des musées, des espaces urbains, des parcs, des champs ou des jardins. Cette pièce a été créée dans différentes villes telles que Strasbourg, Paris, Dijon, Nancy, Metz, Charleroi (Belgique), Freiburg, Oldenburg (Allemagne), Perth (Australie), Havane (Cuba)…

Pièce pour 99 participants et 5 danseurs

La Commanderie Route de Dampierre, CD 58, 78990 Elancourt Dampierre-en-Yvelines Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00