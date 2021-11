Rognac Espass Rognac Bouches-du-Rhône, Rognac MADE IN QUEEN Espass Rognac Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Espass Rognac, le samedi 20 novembre à 21:00

Made In Queen est un groupe de 4 musiciens expérimentés et d’une jeune chanteuse très talentueuse, qui rend hommage au groupe de rock mythique Queen. Son originalité est de présenter un spectacle musical de qualité avec une voix féminine, contrairement à la plupart des groupes dont le chanteur tente d’imiter visuellement Freddie Mercury. Made In Queen est uniquement focalisé sur la musique, son objectif est de faire connaître le répertoire de Queen, en interprétant le plus fidèlement possible non seulement les tubes interplanétaires du groupe, mais aussi ses chansons moins connues, en mettant un point d’honneur à couvrir toute la carrière de Queen en jouant au moins un morceau de chaque album. Participation aux frais : 15€ Réservations : [https://www.helloasso.com/associations/activites-tous-loisirs-association-sigle-atlas/evenements/made-in-queen-le-20-novembre-a-21h00-a-l-espass-live](https://www.helloasso.com/associations/activites-tous-loisirs-association-sigle-atlas/evenements/made-in-queen-le-20-novembre-a-21h00-a-l-espass-live) Pass sanitaire / Test PCR / Port du masque Réservations au 06.16.95.33.15 billetterie sur place

