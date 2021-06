Marsannay-le-Bois Marsannay-le-Bois 21380, Marsannay-le-Bois Made in France Marsannay-le-Bois Marsannay-le-Bois Catégories d’évènement: 21380

Made in France 2021-06-27 17:00:00 – 2021-06-27 18:30:00 Rue de l'église Eglise de la Nativité
Marsannay-le-Bois 21380

Marsannay-le-Bois 21380 Marsannay-le-Bois EUR Deux jeunes artistes talentueux ( un pianiste et une chanteuse lyrique ) proposent un concert plein de fantaisie et d’humour mêlant agréablement opéra, opérette et chanson, avec un point commun : des compositeurs et auteurs français ou francophones.

Concert gai, innovant, accessible à tout public.

Participation libre en soutien aux artistes. Ce concert aura lieu dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur. N'oubliez pas votre masque ! https://www.helloasso.com/associations/musicalement-votre-opera-voyageur/evenements/27-juin-2021

Concert gai, innovant, accessible à tout public.

Participation libre en soutien aux artistes. Ce concert aura lieu dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur. N'oubliez pas votre masque !

