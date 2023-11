Exposition et vente de créations artistiques « made in chez moi » Bègles, 2 décembre 2023, Bègles.

Exposition et vente de créations artistiques 2 – 24 décembre « made in chez moi » entrée libre

À toutes celles et ceux qui pensent qu’il est bon, nécessaire, indispensable de faire travailler et survivre les artistes et artisans locaux. BEN C’EST LE MOMENT !!

Découvrez l’univers artistique et les créations de ZAZE ROUX !

Cette année, jeu concours pour toutes celles et ceux qui partageront et/ou viendront faire un tour. Un miroir 50×50 cm en mosaïque de verre à gagner couleur au choix.

Vin chaud offert, feu de cheminée, musique semi-noël, cadeaux dès 4 €. Retrouvez une partie des nouveautés en résine et en matière mystérieuse sur le site ci-dessous

Bonne humeur garantie. Vous venez avec vos amis ? Vous n’hésitez pas à partager ? ❤️

Merci pour votre soutien… à très vite, j’espère

www.zazeroux.com

Entrée libre tous les samedis et dimanche de 11h à 20h.

du 25 novembre au 24 décembre et la semaine sur rdv

« made in chez moi » 22 bis rue Emile Zola 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://zazeroux.com »}, {« type »: « email », « value »: « zazeroux@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676713070 »}] [{« link »: « http://www.zazeroux.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

2023-12-24T11:00:00+01:00 – 2023-12-24T20:00:00+01:00

résine verre

zaze roux