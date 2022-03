Made in Calvados : Rencontres et dégustations Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Made in Calvados : Rencontres et dégustations Caen, 9 avril 2022

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 19:00:00 Made in Calvados 12 rue saint pierre

Caen Calvados Retrouvez les P’tits Calvas arrangés à la boutique de Made in Calvados !

Faites la rencontre de ces distillateurs passionnés du terroir Normand et dégustez leurs nouveaux produits de saisons.

Vous retrouverez également en boutique toute leur gamme des P’tits Calvas arrangés mais aussi leur rhums arrangés Jolie Canne, leur p’tit planteur à la Normande et leur Trou Normand.

Des conseillers seront aussi présents pour vous renseigner sur tous les produits de la boutique (caramels, biscuits, tartinables, pommeaux, cidres…).

