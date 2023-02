Métiers d’art à Calais Made in Calais Calais Catégories d’Évènement: Calais

Métiers d’art à Calais Made in Calais, 1 avril 2023, Calais. Métiers d’art à Calais 1 et 2 avril Made in Calais Portes ouvertes, visites libres et démonstration d’ateliers Made in Calais 8 rue des Soupirants 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France L’association Made in Calais a pour but la promotion du fait-main et de la création artisanale dans le Nord-Pas-de-Calais.

Plusieurs artisans créent dans leur atelier du deuxième étage de l’ancienne école des Beaux-Arts de Calais. Ils vous accueillent pour découvrir leurs métiers.

Vous pourrez rencontrer la céramiste potière Lana Ruellan, la bijoutière Dorothée Vantorre des Folles Marquises, La bijoutière joaillière Félicie Colin, et la créatrice textile Emmanuelle Leroy de Pickkmi. Possibilité d’assister à des démonstrations d’ateliers et à des ateliers flash dans plusieurs corps de métiers.

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Made in Calais

