Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges MADE IN BANGLADESH Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

MADE IN BANGLADESH Saint-Dié-des-Vosges, 23 novembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. MADE IN BANGLADESH Saint-Dié-des-Vosges

2021-11-23 20:30:00 – 2021-11-23

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges 6.5 EUR Projection d’un film Art et Essai primé au festival du film de SAINT JEAN DE LUZ. Prix d’interprétation féminine.

Film ou une ouvrière combat pour toutes les ouvrières. De Rubaiyat Hossein. cinema.excelsior88@orange.fr +33 3 29 56 14 09 ASSOCIATION ART ET ESSAI

Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Saint-Dié-des-Vosges