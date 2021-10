Lille Cinéma UGC Lille, Nord Made in Bangladesh Cinéma UGC Lille Catégories d’évènement: Lille

Made in Bangladesh

Cinéma UGC, le jeudi 9 décembre à 19:30

Cinéma UGC, le jeudi 9 décembre à 19:30

Les Soroptimist de l’Union Française se mobilisent entre le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes et le 10 décembre, journée internationale des droits humains pour 16 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes. « Made in Bangladesh » de Rubaiyat Hossain Synopsis Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile au Bangladesh où les conditions de travail deviennent de plus en plus dures. Suite à un nouvel incendie et la mort d’une ouvrière amie, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Elles iront jusqu’au bout. Cette projection sera suivie d’un débat. Réservations : adresser un mail à [filmsoroplillemetrop@free.fr](mailto:filmsoroplillemetrop@free.fr) ou acheter le jour même sur place 30 min avant la projection Les bénéfices recueillis seront versés à une association engagée à aider des femmes victimes de violences. Par le Club des Soroptimist de Lille-métropole _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

Entrée libre sur inscriptions | pass sanitaire et port du masque obligatoire

Cinéma UGC 40 rue de Béthune Lille

2021-12-09T19:30:00 2021-12-09T22:30:00

