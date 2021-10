La Charité-sur-Loire Cinéma Crystal Palace La Charité-sur-Loire, Nièvre Made in Bangladesh Cinéma Crystal Palace La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Made in Bangladesh Cinéma Crystal Palace, 5 novembre 2021, La Charité-sur-Loire. Made in Bangladesh

Cinéma Crystal Palace, le vendredi 5 novembre à 20:30

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout. _Proposé par l’association Sceni Qua Non et la Cité du Mot._

Renseignements auprès du cinéma Crystal Palace au 03 86 21 46 46 ou sur www.sceniquanon.com

Film Cinéma Crystal Palace 14 Rue de Bourgogne, 58400 La Charité-sur-Loire, France La Charité-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T21:35:00

Détails Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Cinéma Crystal Palace Adresse 14 Rue de Bourgogne, 58400 La Charité-sur-Loire, France Ville La Charité-sur-Loire lieuville Cinéma Crystal Palace La Charité-sur-Loire