MADE IN ASIA Toulouse, mardi 19 mars 2024.

MADE IN ASIA Toulouse Haute-Garonne

Le festival des Cultures d’Asie revient pour une 17ème édition offrant une immersion totale à travers les cultures de l’Asie ! Cette année, le Vietnam est mis à l’honneur, pays aux nombreuses richesses artistiques et culturelles.

Made In Asia est bien plus qu’un simple festival ; il s’agit d’une manifestation unique en France qui contribue à la diffusion, à la célébration et à la compréhension des arts asiatiques contemporains, favorisant le dialogue interculturel entre l’Orient et l’Occident.

Au programme un éventail varié d’artistes en provenance du Vietnam, de l’Indonésie, du Japon, de la Chine et de la diaspora asiatique en Occident se réuni pour présenter des concerts, des expositions, des conférences, des ateliers, des performances, des projections de films, des démonstrations sportives…

Voici les moments forts de cette édition :

– La collaboration exceptionnelle entre un gamelan (orchestre traditionnel de l’Indonésie) et des musiciens de Montpellier, ainsi que la présence de stars internationales de la musique traditionnelle vietnamienne, chinoise et japonaise.

– Une performance unique qui met en lumière le SE CANTO occitan dans son utilisation au Vietnam

– Des photographies qui sublimentl a grâce de l’AO DAI (vêtement traditionnel du Vietnam) ou encore l’évolution si rapide de Saigon.

– La journée phare « L’Asie au menu », où l’art culinaire prend toute sa place aux Halles de la Cartoucherie, offrant une expérience sensorielle inoubliable.

Découvrez le programme sur www.madeinasia.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19

fin : 2024-04-02

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@madeinasia.fr

L’événement MADE IN ASIA Toulouse a été mis à jour le 2024-02-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE