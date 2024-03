Made in Asia revient au Ciné Rex pour sa 17ème édition – Les 27 et 31 mars Cinéma Rex Blagnac, mercredi 27 mars 2024.

Made in Asia revient au Ciné Rex pour sa 17ème édition – Les 27 et 31 mars Le festival s’invite au Ciné Rex avec le film A Man, thriller japonais 27 et 31 mars Cinéma Rex Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T21:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T18:00:00+02:00 – 2024-03-31T20:00:00+02:00

Le festival MAde In Asia, événement unique en France, propose de mieux faire comprendre les réalités artistiques de l’Asie contemporaine et de construire des passerelles entre Orient et Occident. 2024 sera une édition plus particulièrement consacrée au Vietnam et à ses cultures.

Le festival s’invite au Ciné Rex avec un thriller japonais :

Projection du film « A Man » en VOSTF

– Mercredi 27 mars à 21h

– Dimanche 31 mars à 18h, suivie de l’intervention de Laurent Loualoup, de l’association Toulouse Japon.

Synopsis

Rie découvre que son mari disparu n’est pas celui qu’il prétendait être. Elle engage un avocat pour connaître la véritable identité de celui qu’elle aimait.

https://youtu.be/NVpO81j0mN4

Réalisé par Kei Ishikawa

Titre original : Aru otoko

Nationalité : Japon

Sortie nationale : 31 janvier 2024

Avec : Avec Satoshi Tsumabuki, Sakura Andô, Masataka Kubota

Durée : 2h01 Genre : Thriller Année : 2024 Langue : VOSTFR

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinerex-blagnac.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Allocinu00e9 | Bandes Annonces », « cache_age »: 86400, « description »: « A MAN Bande Annonce | Japon, Thriller (2023)nu00a9 2023 – Art House », « type »: « video », « title »: « A MAN Bande Annonce | Japon, Thriller (2023) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NVpO81j0mN4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NVpO81j0mN4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5i9ji_nljs6-mp0jz_hOHg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/NVpO81j0mN4 »}]

projection film