MADE IN ASIA Cinéma l’Oustal, 8 avril 2022, Auterive.

MADE IN ASIA

du vendredi 8 avril au mercredi 13 avril à Cinéma l’Oustal

* [**WHITE SNAKE**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/ME0VAF/white-snake.html) **- vendredi 8 à 18h et samedi 9 à 21h -**_Animation/fantastique/romance de Ji Zhao avec Zhe Zhang – 1h38 – Chine/USA_ Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin… * [**CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/M7V5SR/contes-du-hasard-et-autres-fantaisies.html) **- dimanche 10 à 15h VO -** _Drame/romance de Ryusuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa – 2h01 – Jap_ Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix… **Cérémonie du thé avec Naoko Savides après le projection.** * [**H6**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/M953SW/h6.html) **- lundi 11 à 20h30 VO -** _Documentaire de Ye YE – 1h54 – Fr/Chinois_ Le destin de cinq familles à l’hôpital N°6 de Shanghai. Histoires croisées qui dessine un portrait de la Chine entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face … _Ye Ye est originaire d’Harbin, dans la province d’Heilongjiang, au nord-est de la Chine. Elle est arrivée en France en 2001 et a acquis la nationalité française en 2015._ **En présence de Philippe Bertau et Alice Gau, membres de l’Association Tchin-Tchine.** * [**LA NUIT DES FEMMES**](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/M7Q071/la-nuit-des-femmes.html) **- mercredi 13 à 20h30 VO -** _Drame/romance de Kinuyo Tanaka avec Hisako Hara – 1h33 – Jap_ Vers 1960 à Tôkyô. Kuniko mène une vie réglementée dans un centre correctionnel pour anciennes prostituées. Après sa libération, elle commence à travailler dans une épicerie. Mais lorsque son passé est révélé, Kuniko devient victime de persécutions quotidiennes… **En présence de Guy-Claude Rochemont.**

15ème édition du 02 au 10 avril

Cinéma l’Oustal place du 8 mai 1945 31190 auterive Auterive Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T20:00:00;2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T23:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T17:00:00;2022-04-11T20:30:00 2022-04-11T22:30:00;2022-04-13T20:30:00 2022-04-13T22:30:00