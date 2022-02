Made in Asia, 15e édition Espace diversités laïcité Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 2 avril au dimanche 10 avril à Espace diversités laïcité

### 15e édition du festival des cultures d’Asie Organisé par l’association Tchin-Tchine, Made in Asia s’adresse à un public très large, passionné, intrigué par la mosaïque des cultures asiatiques, et désireux de dépasser les clichés. Un rendez-vous unique en France, donnant à voir les cultures d’Asie sans aucune forme de discrimination, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux et internationaux. **Cette édition spéciale Japon met à l’honneur le cinéma** selon deux axes principaux : les sorties récentes et actuelles autour de l’Asie en partenariat avec le réseau de salle ACREAMP, et une sélection d’œuvres éclectiques et inédites en France In-Queering, avec l’Espace des Diversités et de la Laïcité. Projections durant tout le mois dans des cinémas de la région Occitanie ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web](https://www.madeinasia.fr/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/MadeInAsiaToulouse/) ![]() ### Infos pratiques Du 2 au 10 avril 2022

Tarifs en vigueur dans les cinémas participants

