MADE IN ANGERS ENTREPRISE FER & LIGNE Étriché, vendredi 1 mars 2024.

MADE IN ANGERS ENTREPRISE FER & LIGNE Étriché Maine-et-Loire

Profitez pour découvrir en famille le monde de l’entreprise !

Cette édition 2024 placée sous le signe de la transition écologique, est une nouvelle opportunité de mettre en valeur l’activité économique et les savoir-faire du territoire angevin. Plus de 180 entreprises participantes en Anjou vous ouvrent leurs portes pour la semaine Made in Angers. L’ entreprise Fer& Lignes, vous accueillent pour une visite guidée afin de découvrir leurs savoir-faire.

Cet atelier de métallerie et ferronnerie Fer et Lignes s’appuie sur la pratique de techniques anciennes où la forge nous permet de réaliser des ouvrages destinés au patrimoine privé et public. A ce travail de forge vient se greffer celui de la métallerie pour des réalisations uniques. Selon les projets, seule la métallerie sera développée, notamment pour des pièces de style contemporain, escaliers, gardes corps. Nous réalisons des escaliers à limon central, ou encore à pas japonais. Nos gardes corps s’orienteront vers l’art déco assez aisément lorsque le contexte s’y prête.

Visite guidée de l’ atelier avec explications et démonstrations de diverses machines. Nous expliquons aussi nos méthodes de travail sur la base de nos réalisations.

Une démonstration de forge est aussi proposée.

A partir de 6 ans et + | Durée 1h- 1h30

Tarifs 6€ (PT) | 4€ (TR) | 3€ (Tarif spécial)

Pensez à réserver vos billets sur madeinangers.fr ou au 02 41 23 50 01 et l’accueil de l’Office de Tourisme sis 7 place Kennedy (Angers)

Pas de billetterie sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 09:00:00

fin : 2024-03-01 16:30:00

Rue de la Traversière

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire feretlignes@outlook.com

