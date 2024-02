MADE IN ANGERS ENTREPRISE ACB ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS Étriché, jeudi 29 février 2024.

Profitez pour découvrir en famille le monde de l’entreprise !

Cette édition 2024 placée sous le signe de la transition écologique, est une nouvelle opportunité de mettre en valeur l’activité économique et les savoir-faire du territoire angevin. Plus de 180 entreprises participantes en Anjou vous ouvrent leurs portes pour la semaine Made in Angers. L’ entreprise ANGEVINE CONSTRUCTION BOIS, vous accueillent pour une visite guidée afin de découvrir leurs savoir-faire.

Spécialiste en charpente, couverture, construction bois et menuiserie en Anjou.

Au Programme

– Présentation des métiers et de l’organisation de l’entreprise Angevine Construction Bois et ACB menuiserie.

– Visite guidée de l’atelier de fabrication de murs à ossature bois et démonstration du centre d’usinage numérique.

– Présentation de la gamme des produits INTERNORM, la marque des fenêtres n°1 sur le marché et VERANCO, pour les vérandas- Pergolas.

A partir de 6 ans et + | Durée 1h30-2h

Tarifs 6€ (PT) | 4€ (TR) | 3€ (Tarif spécial)

Pensez à réserver vos billets sur madeinangers.fr ou au 02 41 23 50 01 et l’accueil de l’Office de Tourisme sis 7 place Kennedy (Angers)

Pas de billetterie sur place

1040 Route de Châteauneuf Etriché EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 10:00:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

1040 route de Châteauneuf

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire secretariat@acb-constructions.fr

