MADE IN ANGERS BRULERIE DE LA MAINE Étriché, lundi 26 février 2024.

Profitez pour découvrir en famille le monde de l’entreprise !

Cette édition 2024 placée sous le signe de la transition écologique, est une nouvelle opportunité de mettre en valeur l’activité économique et les savoir-faire du territoire angevin. Plus de 180 entreprises participantes en Anjou vous ouvrent leurs portes pour la semaine Made in Angers. LA BRULERIE DE LA MAINE, vous accueille pour une visite guidée afin de découvrir leurs savoir-faire.

La Brûlerie de la Maine vous ouvre ses portes de manière ponctuelle afin de vous faire découvrir son univers, de la culture de la cerise de café, à la dégustation, en passant par la torréfaction.

Créée en 1981 sur les bords de la Maine à Bouchemaine, elle est aujourd’hui installée à Etriché, au nord Est d’Angers. La Brûlerie de la Maine est une entreprise indépendante spécialisée dans la torréfaction de grands cafés de spécialité.

L’équipe s’applique à proposer chaque jour un café frais, torréfié de façon traditionnelle avec une cuisson lente et douce dans le respect du grain. La Brûlerie a à cœur de faire découvrir à ses clients des cafés de spécialité à la qualité unique à la tasse. Les cafés verts sont issus d’un sourcing responsable et durable. Venant des quatre coins du monde Pérou, Colombie, Ethiopie, Brésil, Guatemala, Costa Rica… Cette qualité débute par une sélection de grains bénéficiant d’une traçabilité précise, puis, elle passe par le soin apporté à la torréfaction des grains et se termine par la préparation du produit fini.

A partir de 6 ans et + | Durée 1h30-2h

Tarifs 6€ (PT) | 4€ (TR) | 3€ (Tarif spécial)

Pensez à réserver vos billets sur madeinangers.fr ou au 02 41 23 50 01 et l’accueil de l’Office de Tourisme sis 7 place Kennedy (Angers)

Pas de billetterie sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 09:00:00

fin : 2024-02-26 14:30:00

ZA du Perray

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@labruleriedelamaine.fr

