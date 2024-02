MADE IN ANGERS ASSOCIATION SPORTIVE DE VOL A VOILE D’ANGERS Marcé, vendredi 1 mars 2024.

Profitez pour découvrir en famille le monde de l’entreprise !

Cette édition 2024 placée sous le signe de la transition écologique, est une nouvelle opportunité de mettre en valeur l’activité économique et les savoir-faire du territoire angevin. Plus de 180 entreprises participantes en Anjou vous ouvrent leurs portes pour la semaine Made in Angers.

Sport de loisirs ou de compétition, le planeur s’affranchit de tout bruit ou odeur de carburant pour voler des heures durant. Se glissant entre les nuages ou jouant avec les thermiques comme les oiseaux, il fait corps avec son élément l’air, et trouve son énergie dans le soleil. Venez découvrir cet étonnant appareil qui a donné naissance aux avions les plus modernes.

A partir de 3 ans et + | Durée 2h-2h30

Tarifs 6€ (PT) | 4€ (TR) | 3€ (Tarif spécial)

Pensez à réserver vos billets sur madeinangers.fr ou au 02 41 23 50 01 et l’accueil de l’Office de Tourisme sis 7 place Kennedy (Angers)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-02 16:30:00

Aérodrome d’Angers -Marcé

Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@planeur-angers.net

