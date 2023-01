Maddalena et les magiciennes Marseille 6e Arrondissement, 23 mars 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Maddalena et les magiciennes

19 Rue Edmond Rostand Eglise Saint-Nicolas de Myre Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Eglise Saint-Nicolas de Myre 19 Rue Edmond Rostand

2023-03-23 – 2023-03-23

Eglise Saint-Nicolas de Myre 19 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR Attention : concert exceptionnel à plus d’un titre ! Le festival accueille en effet la magnifique Lucile Richardot, accompagné par le brillant Jean-Luc Ho, dans un programme consacré aux Magiciennes Baroques.



Laissons parler notre chanteuse : « Qu’on les nomme magi-ciennes, sorcières, ou plus joliment enchanteresses, qu’elles soient belles ou laides, jeunes ou vieilles, implacablement cruelles ou charitables, elles n’ont cessé d’inspirer les plus beaux vers, les plus belles stances, pourvu qu’elles soient ambiguës et mystérieuses… ». Bienvenus donc pour un fantastique voyage dans l’univers impitoyable des intrigues de l’opéra baroque.



Et comme un plaisir ne vient jamais seul, vous entendrez en première partie une série de madrigaux d’une autre femme extraordinaire : Maddalena Casulana, première compositrice à avoir publier de la musique. Et quelle musique ! De merveilleux petits joyaux étincelants de poésie, d’humour, émaillés de chromatismes subtils et d’une élégante éloquence.



Concert exceptionnel en deux parties :

Madrigaux de Maddalena Casulana :

Magiciennes Baroques :

MEDÉE

HAENDEL

Ouverture d’Ariodante*

« Dolce riposo » Teseo (Acte II, sc. 1 – 1713, HWV 9)

CAVALLI « Dell’antro magico » Il Giasone (Acte I, sc. 14 – 1649)

CABANILLES Tiento por A la mi ré *

CHARPENTIER « Quel prix de mon amour » Médée (Acte III, sc. 3 – 1693)

ARMIDE

D’ANGLEBERT Prélude en sol*

LULLY

Monologue d’Armide (Acte II, sc. 5 – 1686)

Passacaille d’Armide* (Acte V, sc. 2)

CIRCÉ

WEBB Powerful Morpheus, let thy charms

PURCELL Music for a while

COUPERIN La Dangereuse*

DE BLAMONT

Circé (1ère version, Cantates françaises à voix seule avec symphonie et sans symphonie. Livre premier. 1723)

* pièces pour clavecin solo





MADRIGAUX DE MADDALENA CASULANA

Étudiants du CNSMD de Lyon

Clémence Niclas : soprano

Juliette Ridel, Charlotte Gerbitz, Dorine Lepeltier, Manon Papasergio : consort de violon

Alexandra Provost : luth

Claire Meusnier : clavecin



MAGICIENNES BAROQUES

Lucile Richardot : mezzo-soprano

Jean-Luc Ho : clavecin



Dans le cadre du Festival Mars en Baroque.

Concert exceptionnel dans le cadre du festival Mars en Baroque.

Eglise Saint-Nicolas de Myre 19 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-19 par