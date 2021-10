Madchester to Paris — Mike Joyce (The Smiths) & Dave Haslam (Haçienda) SUPERSONIC, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 23h à 6h

payant

Dave Haslam, DJ légendaire de l’Haçienda de Manchester, instigateur de la new wave, sera en dj set avec Mike Joyce, le célèbre batteur de The Smiths !

Madchester to Paris !

Les jeunes Stone Roses tapissent les unes du NME et du Melody Maker, les fantômes de Joy Division hantent encore New Order, les Smiths posent devant le Salford Lads’ Club tandis que les Happy Mondays envoutent les kids sous acide. On vous ressort nos disques de la Factory, rendez vous en 1989.

Mike Joyce & Dave Haslam DJ SET

Si tu aimes: THE SMITHS / NEW ORDER / HAPPY MONDAYS / JOY DIVISION / THE STONE ROSES / JAMES / OASIS / 808 STATE / PRIMAL SCREAM / THE FALL / BUZZCOCKS / THE CHARLATANS / THE CHEMICAL BROTHERS / THE CHAMELEONS / MAGAZINE / PRIMAL SCREAM / THE VERVE / BLACK GRAPE / INSPIRAL CARPETS / SECTION 25 / ELECTRONIC / NORTHSIDE / PARIS ANGELS / THE SOUP DRAGONS / A CERTAIN RATIO / EMF…

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/273097404666153/

Date complète :

