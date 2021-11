Madben Danceteria, 11 décembre 2021, Marseille.

Madben

Danceteria, le samedi 11 décembre à 23:55

Madben prêche une techno véritable, celle qui sait jouer avec les neurones du public autant qu’avec leurs pieds. Issu de la nouvelle génération de producteurs, il se fait porteur d’un devoir : remercier les pionniers en déconstruisant leur oeuvre. Inspiré par les rois de Détroit, aussi à l’aise en DJ set qu’en live, on le voit jouer aux quatre coins de l’Europe (Panorama Bar, Concrete, Rex Club…) et embraser de grands festivals comme les Transmusicales, Piknic Electronik, Panoramas, Marsatac, Scopitone, Nuits Sonores ou Offweek. Gardien éclairé de l’esprit rave, on ne compte plus ses nombreux remixes, ses multiples incursions dans les meilleurs labels du vieux continent, de son duo Trunkline avec Yann Lean à sa résidence sur Tsugi Radio. Bedrock, A-Traction, Traum, Cod3 QR, Off Recordings ou le label d’Anja Schneider Sous Music ont mis en bacs ses maxis, mais c’est sur Astropolis Records, le label de sa maison-mère, qu’il sort son premier long format ‘Fréquence(s)’ en 2018, labyrinthe de 11 morceaux dans lequel il ne s’interdit rien, casse le rythme, goûte à chaque époque et collabore avec Laurent Garnier, Manu Le Malin et Rebeka Warrior. Les deux dernières années marquent son arrivée sur le grand label de Maceo Plex, Ellum, sur lequel il signe deux EPs terriblement dansants et encensés par la critique internationale, ‘The Ceremony’ et ‘Blooming’ et un morceau sur un various du label en 2021. Line up: ◇ Madben (Ellum, Bedrock, Astropolis) ♬ Techno ◇ Chris Gavin (Renaissance, brique rouge) ♬ House, techno progressive Preventes: early= 10 euros + conso → [https://shotgun.live/fr/events/madben-danceteria](https://shotgun.live/fr/events/madben-danceteria) DANCETERIA: Not just a Bar Pass sanitaire obligatoire 00h à 06h

10,99€ en pré-vente

♫ELECTRO♫

Danceteria 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T23:55:00 2021-12-11T06:00:00