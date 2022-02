Madame Vigée-Le Brun, Marc de Bombelles, portraits croisés Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Madame Vigée-Le Brun, Marc de Bombelles, portraits croisés Archives Départementales, 7 avril 2022, Nantes. 2022-04-07

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Renseignements : amisdobree@wanadoo.fr Conférence par André Augier, président de l’association des Amis du musée Dobrée. La première, artiste peintre célèbre, a laissé une oeuvre incontournable et des « souvenirs » ; le second, diplomate aujourd’hui oublié, au destin extraordinaire, a tenu un journal récemment découvert. Grâce à eux, des portraits de femmes et d’hommes reprennent vie, et l’époque mouvementée qu’ils traversent se présente sous un jour marqué du sceau de la vérité et du vécu. Conférence proposée par l’association des Amis du musée Dobrée. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives Départementales Adresse 6 Rue de Bouillé Ville Nantes lieuville Archives Départementales Nantes Departement Loire-Atlantique

Archives Départementales Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Madame Vigée-Le Brun, Marc de Bombelles, portraits croisés Archives Départementales 2022-04-07 was last modified: by Madame Vigée-Le Brun, Marc de Bombelles, portraits croisés Archives Départementales Archives Départementales 7 avril 2022 Archives Départementales Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique