MME SARFATI COMEDY CLUB MADAME SARFATI Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Plutôt que dédier un simple lieu à un art, Madame Sarfati dédie une œuvre d’art au stand up parisien. Fary en collaboration avec JR (qui signe l’architecture du comedy club) et accompagné de toute une génération de stand uppers, ont créé :Une programmation uniqueAvec les plus beaux talents de l’humour français A Savoir :Quand tu viens chez Madame Sarfati, tu peux boire un verre, manger et voir une session d’1h de 4 artistes ( les plus talentueux ) présenté par un MC au sein de l’oeuvre d’art Rendez-vous, 2019.De la salle de spectacle au menu, Madame Sarfati a été pensé, créé et réalisé par des artistes chacun expert et talentueux en leur domaine.

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:45

MADAME SARFATI 49, Rue Berger 75001 Paris 75