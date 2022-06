Ma’Dame Run – Course féminine franco-allemande

Ma’Dame Run – Course féminine franco-allemande, 23 septembre 2022, . Ma’Dame Run – Course féminine franco-allemande



2022-09-23 – 2022-09-23 MA’DAME RUN intègre, aux côtés de La Strasbourgeoise, l’opération « Toutes en Rose », organisée chaque année dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Elle se compose d’une course féminine et d’une marche ouverte à tous sur un parcours franco-allemand de 5 km. Les bénéfices seront reversés à part égale à deux associations (française et allemande) de lutte contre le cancer du sein. Inscriptions en ligne. MA’DAME RUN intègre, aux côtés de La Strasbourgeoise, l’opération « Toutes en Rose », organisée chaque année dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Elle se compose d’une course féminine et d’une marche ouverte à tous sur un parcours franco-allemand de 5 km. Les bénéfices seront reversés à part égale à deux associations (française et allemande) de lutte contre le cancer du sein. Inscriptions en ligne. dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville