Après la tournée triomphale de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran qu’il interprète lui-même sur scène depuis 4 ans à travers le monde, Eric-Emmanuel Schmitt revient avec une nouvelle proposition : un monologue autobiographique plein d’humour dans lequel il explore l’œuvre de Chopin. Dans ce récit initiatique intime, il nous dépeint des personnages hauts en couleur et nous révèle la méthode pour le moins excentrique de Madame Pylinska pour apprendre le piano : se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau, écouter le silence, faire lentement l’amour.. Son élève, le jeune Eric, va de surprise en surprise, et bien plus que la musique, il apprend la vie. Pour accompagner ses mots, Eric-Emmanuel Schmitt a choisi Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, Prix Chopin à Varsovie. Les mots deviennent musique, la musique devient verbale ; et ensemble ils nous plongent avec délice au cœur de l’humain.

Eric-Emmanuel Schmitt est de retour sur scène dans une étonnante fable tendre et comique dont il est l’auteur et qui mêle joliment théâtre et mélodies de Chopin.

contact@lachaudronnerie-laciotat.com

