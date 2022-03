MaDame par la Compagnie 3 Secondes Site de la Porte aux Boules Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

le dimanche 24 avril

Ça y est ils sont partis pour leur grande tournée… Il y a Brigitte, artiste exigeante et très lunatique, et il y a Bertrand, son technicien, son homme, son complice, son tout. Un Jour, elle fait déborder le vase. Il s’en va. Il va falloir qu’elle se débrouille sans lui et qu’elle assure ses numéros d’aérien. Coûte que coûte… C’est finalement une Brigitte à fleur de peau et drôlement attachante qui se révèle.

Entrée libre

MaDame c’est un spectacle aérien, mais surtout drôle et touchant où le clown nous livre une part de son intimité. Site de la Porte aux Boules Rue de dunkerque -Gravelines Gravelines Nord

2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T15:30:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T17:30:00

