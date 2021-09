Sablé-sur-Sarthe Chapiteau-Théâtre Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Madame ose Bashung ~ Le Skaï et l’Osier Chapiteau-Théâtre Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Chapiteau-Théâtre, le samedi 9 octobre à 20:30

L’idée est née chez Madame Arthur, cabaret mythique de Pigalle. Personnage emblématique de la maison, Corrine a voulu concrétiser son amour de Bashung au travers d’un cabaret rythmé par ses chansons, avec l’aide de ses complices de scène Brenda Mour et Patachtouille ! La gourmandise de Corrine l’a poussée à inviter le maestro du piano, Charly Voodoo, le guitariste au pair Christophe Rodomisto et le Quatuor du Rainbow Symphonique Orchestra ! Et c’est parti pour plus d’une heure de cavalcade dans l’univers de Bashung, une expérience unique de voir son répertoire trempé dans les plumes et fixé à la laque ! Du Osez Joséphine dans un saloon, du Vertige de l’amour dans un lit gonflable, du La nuit je mens sous lampadaire, nos créatures s’aventureront sur toutes les routes les plus sinueuses du projet Bashung … jusqu’à l’extase finale rêvée et méritée du 7ème ciel ! Allez, en selle ! Osez Bashung ! ### Distribution **Conception et mise en scène** _Sébastien Vion_ **Avec** _Julien Fanthou (Patachtouille), Kova Rea (Brenda Mour), Sébastien Vion (Corrine) chanteurs, performeurs, Charly Voodoo piano, Christophe Rodomisto guitare, Rainbow Symphony Orchestra : Juliette Belliard alto, Adrien Legendre violoncelle, Laurent Lescane, Vladimir Spach violons_ **Arrangements** _Damien Chauvin_ **Coiffeur, maquilleur, accessoiriste** _Kevin Jacotot_ **Régisseur** général _Gilles Richard_ **Vidéo** _Tifenn Ann D, Syr Raillard, Thibaut Rozand_ _**Collectif la Garçonnière**_ **Bande son d’entrée** _Nicol_ ### Soutien **Production** J’aime beaucoup ce que vous faites !

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Quand des créatures travesties de Cabaret chevauchent l'univers de Bashung, forcément, ça galope… Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T21:30:00

