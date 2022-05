Madame Ose Bashung ​, 13 mai 2022, .

Madame Ose Bashung ​

2022-05-13 – 2022-05-13

Madame a osé ! Elles ont osé ! Quand des créatures travesties de Cabaret chevauchent l’univers de Bashung, forcément, ça galope… L’idée est née chez Madame Arthur, cabaret mythique de Pigalle ! Il y a 5 ans, ce cabaret renaissait de ses cendres, rendant hommage chaque soir aux différents courants de la chanson française. Corrine a ressenti, un jour, une fulgurance et a voulu concrétiser son amour de Bashung au travers d’un cabaret rythmé par ses chansons. Et c’est parti pour plus d’une heure de cavalcade dans l’univers de Bashung, un voyage initiatique dans son univers transcendé, une tentative sensorielle maquillée et culottée, une expérience unique de voir son répertoire trempé dans les plumes et fixé à la laque, un cheval fou lâché crinière au vent ! Du « Osez Joséphine » dans un saloon, du

« vertige de l’amour » dans un lit gonflable, du « Bombez » en catcheuses, du « la nuit je mens » sous lampadaire, elles s’aventureront sur toutes les routes les plus sinueuses du projet Bashung… jusqu’à l’extase finale rêvée et méritée du 7éme ciel ! Allez, en selle ! Osez Bashung !

