Casa Colorada, le vendredi 19 novembre à 19:00

Madame MUSIÚ est un projet musical qui explore et diffuse le folklore Latino Américain. Composé de Grégoire GERIN (France) guitare et clarinette. Katherine SERRANO (Venezuela) Chant Ils mènent ce projet depuis plus de trois ans cherchant à analyser et rendre hommage à la musique d’Amérique Latine. PAF libre… 5 Euros conseillés pour la musica en vivo ! —————————————- Buvette associative. Restauration sur place. —————————————- Casa Colorada, lieu autogéré de l’Association 1901 Ohtli Amis de l’Amérique Latine en France

Prix libre (5€ conseillé)

♫♫♫ Casa Colorada 76 rue Consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T22:30:00

