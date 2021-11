MADAME MONSIEUR – CONCERT Saint-Étienne-lès-Remiremont, 10 décembre 2021, Saint-Étienne-lès-Remiremont.

MADAME MONSIEUR – CONCERT Salle multi-activités 31 Route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont

2021-12-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-10 Salle multi-activités 31 Route de Xennois

Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges Saint-Étienne-lès-Remiremont

29 EUR

Madame Monsieur est un duo français de pop. À deux pour regarder le monde, mieux le voir et l’entendre, absorber le mouvement et en faire des chansons. Émilie et Jean Karl ne savent faire que ça : raconter des histoires, réelles ou inventées, mais des histoires qui touchent au cœur. Grand représentant de la France pour l’Eurovision 2018, Madame Monsieur s’est imposé parmi tous les participants pour représenter la France avec un titre engagé et des plus touchant « Mercy ». Après le succès de “Vu d’ici” sorti en avril 2018, album façonné en miroir, dans l’intimité de leur duo, Jean-Karl et Émilie se sont naturellement laissés porter vers une envie d’ouverture. Un désir d’ailleurs et d’encore, qui a immédiatement fait écho à leurs premières amours, incarnées par leur premier EP (2016), où les collaborations avec Disiz, Jok’air ou Ibrahim Maalouf avaient ouvert des perspectives urbaines à leur ADN pop.

