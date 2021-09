MADAME MONSIEUR ▸ KALIKA au Festi’Val de Marne Salle Georges Brassens, 16 octobre 2021, Villiers-sur-Marne.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 20h à 22h30

✨ Vibrons de concert avec Madame Monsieur et Kalika au Festi’Val de Marne ✨

Madame Monsieur est un duo français de pop. À deux pour regarder le monde, mieux le voir et l’entendre, absorber le mouvement et en faire des chansons. Émilie et Jean Karl ne savent faire que ça : raconter des histoires, réelles ou inventées, mais des histoires qui touchent au cœur. Grand représentant de la France pour l’Eurovision 2018, Madame Monsieur s’était imposé parmi tous les participants pour représenter la France avec un titre engagé et des plus touchants « Mercy ». Après le succès de « Vu d’ici » sorti en avril 2018, album façonné en miroir, dans l’intimité de leur duo, Jean-Karl et Émilie se sont naturellement laissés porter vers une envie d’ouverture. Un désir d’ailleurs et d’encore, qui a immédiatement fait écho à leurs premières amours, incarnées par leur premier EP (2016), où les collaborations avec Disiz, Jok’Air ou Ibrahim Maalouf avaient ouvert des perspectives urbaines à leur ADN pop.

Affirmative et combattante, la voix de Kalika fait l’effet d’un coup de poing dans un gant de velours. Bam ! Le titre « La Chaudasse » est à l’image des trois autres morceaux de son premier EP : ça déménage sec mais toujours avec dextérité. Les paroles crues racontent les histoires d’amour et de sexe tumultueuses d’une jeune féministe de 23 ans. Fracassantes, les mélodies electro-pop invitent moins au spleen qu’au lâcher-prise cathartique, voire à une jouissive hystérie collective sur un dancefloor détrempé. « C’est un cri » résume-t-elle très bien. Comme une gifle suivie d’une caresse, ajouterait-on. Fan de Dalida, Kalika assume son amour du kitsch, celui qui a bercé son enfance : « J’aime le populaire. Ce qui est sur le fil, sur la bascule, presque de mauvais goût. »

Salle Georges Brassens 4 avenue Boieldieu Villiers-sur-Marne 94350

▸ RER E gare de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise (puis 5 min à pied)



Contact :Festi’Val de Marne 0145150707 https://www.festivaldemarne.org https://www.facebook.com/festivaldemarne 0145150707

