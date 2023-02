MADAME MING THEATRE RIVE GAUCHE, 8 février 2023, PARIS.

MADAME MING THEATRE RIVE GAUCHE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-04-16 17:30. Tarif : 21.0 à 40.5 euros.

Théâtre Rive Gauche (L.1-1060940/2-1060942/3 -1060944) présente ce spectacle. MADAME MINGD’après le roman “Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus” de Éric-Emmanuel SCHMITT (Éditions Albin Michel)Adaptation et mise en scène Xavier LEMAIREAvecIsabelle ANDRÉANIBenjamin EGNERPascale BLAISON (et marionnettes)Elsa MOATTI (et violon) Un homme d’affaires séjournant fréquemment en Chine croise à chacun de ses déplacements Madame Ming, la dame-pipi du Grand Hôtel de Yunaï. Au cours de leurs conversations, elle va lui révéler qu’elle a eu dix enfants ! Malgré la politique de l’enfant unique ? Impossible ! Madame Ming est-elle une affabulatrice ? Comment a-t-elle pu contourner la loi ? Elle va pourtant lui conter en détail les caractères et destins de sa progéniture et lui transmettre une vision profonde et poétique de l’existence. Ce récit sera aussi l’occasion pour l’homme d’affaires de réaliser une introspection sur sa vie personnelle, sur son rapport à la Chine d’hier et d’aujourd’hui éclairé par la sagesse de Confucius…Le nouveau spectacle poétique et drôle de Xavier Lemaire, adapté du roman « Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus » de Éric-Emmanuel Schmitt, où le plaisir du jeu est associé à la magie des marionnettes et le charme du violon. La croisée des arts au service du théâtre !Durée : 1h25 MADAME MING Elsa Moatti, Benjamin Egner, Pascale Blaison, Isabelle Andreani, MADAME MING EUR21.0 21.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE RIVE GAUCHE PARIS 6, rue de la Gaité 75014

Théâtre Rive Gauche (L.1-1060940/2-1060942/3 -1060944) présente ce spectacle.

MADAME MING

D’après le roman “Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus” de Éric-Emmanuel SCHMITT (Éditions Albin Michel)

Adaptation et mise en scène Xavier LEMAIRE

Avec

Isabelle ANDRÉANI

Benjamin EGNER

Pascale BLAISON (et marionnettes)

Elsa MOATTI (et violon)

Un homme d’affaires séjournant fréquemment en Chine croise à chacun de ses déplacements Madame Ming, la dame-pipi du Grand Hôtel de Yunaï.

Au cours de leurs conversations, elle va lui révéler qu’elle a eu dix enfants ! Malgré la politique de l’enfant unique ? Impossible ! Madame Ming est-elle une affabulatrice ? Comment a-t-elle pu contourner la loi ? Elle va pourtant lui conter en détail les caractères et destins de sa progéniture et lui transmettre une vision profonde et poétique de l’existence. Ce récit sera aussi l’occasion pour l’homme d’affaires de réaliser une introspection sur sa vie personnelle, sur son rapport à la Chine d’hier et d’aujourd’hui éclairé par la sagesse de Confucius…

Le nouveau spectacle poétique et drôle de Xavier Lemaire, adapté du roman « Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus » de Éric-Emmanuel Schmitt, où le plaisir du jeu est associé à la magie des marionnettes et le charme du violon. La croisée des arts au service du théâtre !

Durée : 1h25

.2023-04-16.

Votre billet est ici