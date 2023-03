Madame Meuf – Politiquement Incorrecte (Tournée) KAWA THEATRE MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Madame Meuf – Politiquement Incorrecte (Tournée)

Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 21:00. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Madame Meuf a passé 15 ans au Sénat en tant qu'assistante parlementaire. Elle a 2 ou 3 trucs à vous raconter… Grâce à sa position privilégiée de « petite- main » (équivalent de « bras-droit » pour un homme), elle a pu engranger de nombreuses informations méconnues du grand public Un seule en scène sur les coulisses du pouvoir, ses petits arrangements, son grand décalage, son lot de sexisme ordinaire et sa tradition « potache ». De la déconnexion de certains élus avec la réalité, aux absurdités du système, en passant par les problèmes d'alcoolisme, de j'men foutisme, de harcèlement sexuel, de détournement d'argent public, ce spectacle propose un voyage en immersion dans l'univers merveilleux de nos dirigeants politiques. C'est aussi le point de vue d'une femme de 40 ans qui a décidé de changer de vie après des années de compromisavec l'ennui au travail et les rôles sociaux. Libérateur et jubilatoire ! Déconseillé aux moins de 14 ans

A Savoir : Madame Meuf, c'est aussi un podcast co-produit avec Bababam depuis janvier 2020. Chronique d'humeur et d'humour qui donne un coup de talon dans les conventions. C'est ta pote cash en podcast ! Le mardi et le jeudi sur Spotify, Deezer, Apple podcast…

Auteurs : Madame Meuf, Bertrand Lamour
Mise en scène : Papy

KAWA THEATRE MONTPELLIER
18, rue fouques

