MADAME LOYAL FESTIVAL, 3 juin 2023, Montpellier .

MADAME LOYAL FESTIVAL

Rue Georges Méliès Montpellier Herault

2023-06-03 – 2023-06-03

EUR 28.26 Ne manquez pas le Madame Loyal Festival à Montpellier le 03 juin 2023 !

Au programme:

Un cirque de 6000m2

Deux chapiteaux

Une fête foraine

Des jeux & attractions

Plus de 30 djs et performers

LA FABULEUSE FANFARE DE MME LOYAL (scènes couvertes)

Polo & Pan (dj set)

Joris Delacroix

Joachim Pastor

Camille Doe

Charlotte newman

Durdenhauer

DJ Football

Regroup

Enzo M

Strictly Idris

Ocio

Janaux

Brick City

& more to be announced

LE MERVEILLEUX PROGRAMME DE MME LOYAL

Les Zinzins, l’immense palais du rire

Bowling truck, du bowling dans un camion

Tir à la carabine

Pêche au canard laqué

IPS, l’arène de lumière

et bien plus encore…!!

(Selon les événements 2023)

—————————

Attractions/manèges et jeux payants.

Contre partie d’au moins la valeur du montant payé offerte en ++ de l’attraction (verre, shot, goodies, etc …)

Bars – Food Trucks

Barbe à papa – Churros

Pop Corn – Bar à shots

LES ETONNANTS NUMEROS DE MME LOYAL

Acrobates – Echassiers

Cracheurs de feu – Pyrotechnies

Jongleurs – Cerceau Aérien

Show fluos – Par Transalien Event

(Selon les événements 2023)

https://dice.fm/partner/pre-inscription-event/event/vg8lv-madame-loyal-montpellier-polo-pan-joris-delacroix-joachim-pastor-more-3rd-jun-open-circus-montpellier-tickets?dice_channel=facebook&dice_tags=

