Madame Loyal Festival la fête foraine électronique Parc des Expositions Bordeaux, vendredi 14 juin 2024.

Madame Loyal Festival la fête foraine électronique Le festival d’électro Madame Loyal est de retour à Bordeaux les 14 et 15 juin avec un programme aux petits oignons ! 14 16 juin Parc des Expositions Tarifs 43 € 79 €. Réservation en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T19:00:00+02:00 – 2024-06-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-16T00:00:00+02:00 – 2024-06-16T04:30:00+02:00

Madame Loyal Festival, de retour à Bordeaux !

Madame Loyal fera son retour à Bordeaux les 14 et 15 juin 2024. L’événement promet deux jours d’une atmosphère plus intime, comprenant une multitude d’activités de fête foraine, des manèges, des animations et des artistes de cirque.

Une fête foraine électronique

Transportez-vous au bord du lac de Bordeaux, au Parc des Expositions, enveloppé par d’immenses chapiteaux. Ajoutez à ce tableau un décor grandiose de cirque, une profusion de manèges et d’attractions. Parsemez l’ensemble de performeurs et d’animations ambulantes. Fusionnez ces éléments avec les ingrédients d’un festival électro, réunissant l’élite de la scène électronique. Remuez bien. Voilà Madame Loyal, un festival unique et nomade, à mi-chemin entre la fête foraine et l’Open Air électro.

Au programme de l’édition estivale 2024

40 000m2 de terrain de jeu

Format 2 jours (Vendredi & Samedi)

Plus de 30 live & DJ sets

4 scènes

Une fête foraine

Des attractions

Des jeux & animations

Des bars & food trucks

Des performeurs & circassiens

Le line-up de Madame Loyal

ASTRIX

ECZODIA

HILIGHT TRIBE

JEFF MILLS

LA DARUDE

LE KLOWN

VTSS

CAMILLE DOE

ANTIGONE

BON ENTENDEUR

DABEULL

I HATE MODELS

NICO MORENO

ROÜGE

VITALIC

3615 BEBOP

& more

Infos pratiques

Dates : 14 & 15 juin 2023

14 & 15 juin 2023 Horaires : 19h > 5h & 18h > 4h30

19h > 5h & 18h > 4h30 Lieu : Parc des Expositions

Parc des Expositions Food sur place

Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

festival musique

Madame Loyal Festival