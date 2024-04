MADAME L’AVENTURE Montpellier, samedi 1 juin 2024.

MADAME L’AVENTURE Montpellier Hérault

Ne manquez pas « Madame l’Aventure » les 31 mai, 01,02,07,08, 09 juin 2024 au Théâtre des 13 vents

Ne manquez pas « Madame l’Aventure » les 31 mai, 01,02,07,08, 09 juin 2024 au Théâtre des 13 vents

Dans cette pièce, il est question d’explorateurs, de pantoufles, de monstres terribles avec des yeux terribles, d’une cité perdue, d’or et d’une grande femme. On croise aussi, à l’horizon, une diseuse de bonne aventure, des cartes, beaucoup de cartes, énormément de cartes. Et, encore plus loin, des bagarres pleines de bourre-pif entre le hazard avec un Z et une calculatrice.

Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume inscrivent leur création bigarrée et fragmentaire dans la tradition littéraire des récits d’aventure. Prenant pour matériaux de départ les textes de grands explorateurs et quelques grands classiques (Don Quichotte ou Le Mont analogue), le duo imagine et compose un monde plein de terreur, de suspens, de sang et d’ennui, où l’étrange côtoie le familier, où les légendes fleurissent dans d’étroites ruelles, chuchotées de bouches balbutiantes à oreilles anxieuses.

Horaires:

ven 31 mai 20h

sam 1 juin 20h

dim 2 juin 17h

ven 7 juin 20h

sam 8 juin 20h

dim 9 juin 17h 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01 23:00:00

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement MADAME L’AVENTURE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-27 par OT MONTPELLIER