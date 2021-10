Madame K et Monsieur Barré – le duo Bizanos, 26 novembre 2021, Bizanos.

Madame K et Monsieur Barré – le duo 2021-11-26 – 2021-11-26 Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos

Madame K et Monsieur Barré, ou la rencontre improbable d’une pianiste chanteuse transgenre et d’une midinette drag queen ! Les numéros s’enchainent et se croisent, entre chanson française et humour, à chacun de reconstruire ces histoires de vie décalées au rythme du piano.

Ouverture du bar à 19h

Début du spectacle à 20h30

+33 5 59 71 83 65

Episcenes

dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT Pau