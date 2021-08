Madame Fraize Salle Nougaro, 5 avril 2022, Toulouse.

Madame Fraize

Salle Nougaro, le mardi 5 avril 2022 à 20:30

### Humour **Dans le cadre du Printemps du Rire** Après plus de quinze ans à incarner M.Fraize, personnage prônant l’absurde aux silences gênants, l’humoriste fait peau neuve avec un nouveau one-man show, Madame Fraize. Robe verte, perruque rousse et longs gants roses, l’âme-sœur de M. Fraize a réussi à sociabiliser cet enfant introverti et capricieux. Elle nous raconte les moments du quotidien et les petits riens de la vie en couple, tellement éprouvante ! Un spectacle résolument positif, drôle et poétique dont on a tant besoin ! _De et avec : Marc Fraize – Mise en scène : Papy_ ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro](http://sallenougaro.com/spip.php?article413) ![]() ### Infos pratiques Mardi 5 avril à 20h30

De 24 € à 26 €

Culture

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



