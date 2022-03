Madame Fraize Mortagne-au-Perche, 12 mars 2022, Mortagne-au-Perche.

Madame Fraize Mortagne-au-Perche

2022-03-12 – 2022-03-12

Mortagne-au-Perche Orne

Avec l’envie de dessiner un sourire hilare sur le visage du monde, l’humoriste Marc Fraize revient sur les planches de la Snat61 avec un spectacle ardemment heureux. Monsieur ramène donc sa Fraize pour nous parler d’amour, de couple avec ce qui fait sa marque de fabrique : un clown lunaire, délicat et un tantinet absurde, à contre-courant de la vanne et de la punchline. Le personnage culte de cet audacieux humoriste a enfin trouvé l’âme sœur ! Monsieur Fraize enfile donc une robe fendue, une perruque et des escarpins rouges pour nous présenter sa femme. Transformé en Madame, il apparaît sur une scène nue, avec micro et tabouret de bar ; et pour nous impressionner, chante Piensa en mi. Avant elle, lui était drôle, mais aussi aigri et frustré de vivre dans l’ombre de ses parents. Aujourd’hui, Madame le guide. Elle est aussi fragile que lui, mais également libre, sensuelle et attirée vers la joie. Elle sociabilise cet enfant imprévisible, capricieux, mais surtout timide pour la vie. Une formidable déclaration d’amour à la gent féminine.

