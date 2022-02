MADAME FRAIZE (LE PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse, 5 avril 2022, Toulouse.

24 EUR Monsieur Fraize a fêté ses 20 ans de scène ! Autant d’années à découvrir chacune de ses faiblesses et à le voir se mettre à nu devant un public toujours aussi curieux et reconnaissant. Aujourd’hui, sa maturité n’a d’égal que son besoin de s’émanciper et de vivre bien d’autres aventures…

Dans le cadre du festival du Printemps du Rire.

Après “Monsieur Fraize” Marc Fraize présente “Madame Fraize”. Que pouvait-on lui souhaiter de plus vertigineux que de rencontrer l’âme sœur ?

