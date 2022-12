MADAME FRAIZE Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

Mayenne EUR Après son spectacle « Monsieur Fraize », Marc Fraize, humoriste lunaire de l’absurde à contre-courant de la punchline, se pare d’une robe verte et d’une perruque atemporelle pour parler de l’amour et du temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles ! INFO PRATIQUE :

· Tout public à partir de 15 ans

· Durée : 1h15

· Tarifs : Pleins : 12€ | Abonné : 9€ | Réduit : 6€

· Sur réservation Venez découvrir le spectacle humouristique de Marc Fraize https://culture-change53.fr/madame-fraize/ Place Christian d’Elva Les Ondines Changé

